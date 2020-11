Covid, Aifa: 'Crisanti? Infondate affermazioni su sicurezza vaccini' (Di venerdì 20 novembre 2020) 'E' sbagliato diffondere affermazioni Infondate sulla sicurezza dei vaccini anti-Covid. Quella più grave, in quanto falsa, riguarda le fasi degli studi clinici che potrebbero essere state saltate: sui ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 20 novembre 2020) 'E' sbagliato diffonderesulladeianti-. Quella più grave, in quanto falsa, riguarda le fasi degli studi clinici che potrebbero essere state saltate: sui ...

L'Aifa contro Andrea Crisanti. Le dichiarazioni dello scienziato ("Senza dati non mi vaccino a gennaio") provocano, tra le reazioni, anche quella dell'Agenzia del farmaco. "Le affermazioni attribuite ...

Da un parte c'è lui, l'uomo dei tamponi: il microbiologo che ha condotto lo studio su Vo' Euganeo, prima frontiera scientifica dell'analisi dell'epidemia di coronavirus, dall'altra gli altri scienziat ...

