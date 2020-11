Covid, 90enne lo 'combatte' per 14 giorni e vince: "Dobbiamo crederci sempre" (Di venerdì 20 novembre 2020) E' arrivato 14 giorni fa a Torregalli con un'insufficienza respiratoria importante da Sars Cov 2 ed è stato subito ricoverato in Obi Covid come un paziente grave per comorbilità ed età. Novanta anni ... Leggi su lanazione (Di venerdì 20 novembre 2020) E' arrivato 14fa a Torregalli con un'insufficienza respiratoria importante da Sars Cov 2 ed è stato subito ricoverato in Obicome un paziente grave per comorbilità ed età. Novanta anni ...

andreapurgatori : «Dottore, non perda tempo con me»: salvo 90enne malato di Covid, la gioia dei medici - repubblica : Un 90enne ricoverato nel Comasco per Covid dice al medico 'Lasciami andare'. Lui lo salva e lo ringrazia: 'Ci dai l… - fattoquotidiano : Covid, 90enne ricoverato al medico: “Lasciami andare, non perdete tempo con me”. Il medico lo salva: “Ci dai la vog… - zazoomblog : Covid 90enne lo combatte per 14 giorni e vince: Dobbiamo crederci sempre - #Covid #90enne #combatte #giorni - farfallabra : RT @Adnkronos: #Covid, le parole crociate dopo 12 giorni di ventilazione: storia di un 90enne -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 90enne Covid, 90enne lo 'combatte' per 14 giorni e vince: "Dobbiamo crederci sempre" LA NAZIONE Il patriarca serbo è morto di Covid: aveva partecipato a un funerale- focolaio

Il 90enne Irinej era risultato positivo al ritorno dal Montenegro, dove aveva partecipato ai funerali del metropolita "Covid-scettico" Amfilohije ...

Covid, i giorni terribili nel Catanese: muore 63enne di Adrano: decessi anche a Biancavilla e Ragalna

L’uomo era ricoverato all’ospedale Maria Santissima Addolorata di Biancavilla, dove ieri è deceduta una donna di 88 anni. Altro morto a Biancavilla si tratta di un 90enne ricoverato nel locale nosocom ...

Il 90enne Irinej era risultato positivo al ritorno dal Montenegro, dove aveva partecipato ai funerali del metropolita "Covid-scettico" Amfilohije ...L’uomo era ricoverato all’ospedale Maria Santissima Addolorata di Biancavilla, dove ieri è deceduta una donna di 88 anni. Altro morto a Biancavilla si tratta di un 90enne ricoverato nel locale nosocom ...