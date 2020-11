Covid | 37 242 nuovi casi e 699 morti | il bollettino del 20 novembre

Leggi su tpi

(Di venerdì 20 novembre 2020) Coronavirus Italia,Protezione civile oggi 20, contagi, guariti Il Ministero della Salute e la Protezione Civile hanno pubblicato il consuetosulla diffusione del Coronavirus in Italia aggiornato alla data di oggi, venerdì 202020. Sono 37.242 i, con 699a fronte di 238.077 tamponi effettuati nell’ultimo giorno (ieri erano stati 36.176 con 250.186 con tamponi). È di 777.176 persone attualmente positive (+15.505), 48.569(+699), 520.022 guariti (+21.035), per un totale di 1.345.767(+37.242), il bilancio inerente all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consuetoquotidiano diffuso dalla Protezione Civile e dal ...