Covid-19, si pensa a un "patentino" per i vaccinati (Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiL'arrivo dei vaccini e le parole di Domenico Arcuri accendono la speranza. La fatidica luce in fondo al tunnel si fa sempre più splendente ma anche nei prossimi mesi occorreranno enormi sacrifici. La strada da percorrere è ancora lunga, l'inverno bussa alle porte e la voglia di Natale fanno temere una terza ondata. Gli errori commessi in estate dovranno servire da monito, proprio per questo il Governo vuole programmare con calma le strategie future. In questa ottica si sta muovendo lo stesso Arcuri, in attesa di avere tra le mani lo strumento che ci consentirà (molto probabilmente) di porre un freno alla pandemia. Ieri il commissario all'emergenza ha parlato proprio del vaccino, facendo intuire che al vaglio c'è l'ipotesi di creare una sorta di 'patentino'. "Stiamo progettando una piattaforma informatica che consentirà di gestire la verifica della ...

