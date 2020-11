Covid-19, oltre cento pazienti ricoverati al “San Pio”: comunicati due decessi (Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Restano oltre cento i pazienti ricoverati causa Covid-19 all’ospedale “San Pio” di Benevento. La comunicazione arriva dalla stessa azienda ospedaliera e racconta di 113 persone (95 sanniti e 18 di altre province) attualmente bisognose di cure. Nelle ultime 24 ore sono stati due i pazienti dimessi, entrambi beneventani, ma l’ospedale ha comunicato anche due ulteriori decessi: un sannita e una persona residente in altre province. Questo il quadro completo: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Restanocausa-19 all’ospedaledi Benevento. La comunicazione arriva dalla stessa azienda ospedaliera e racconta di 113 persone (95 sanniti e 18 di altre province) attualmente bisognose di cure. Nelle ultime 24 ore sono stati due idimessi, entrambi beneventani, ma l’ospedale ha comunicato anche due ulteriori: un sannita e una persona residente in altre province. Questo il quadro completo: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

