Covid-19, in Italia 36.176 nuovi contagi: i dati regione per regione (Di venerdì 20 novembre 2020) L'ultimo bollettino del ministero della Salute ha registrato 250.186 tamponi analizzati su tutto il territorio nazionale. Il rapporto tra positivi e test effettuati è al 14,4%. Da Nord a Sud, la situazione nel nostro Paese Leggi su tg24.sky (Di venerdì 20 novembre 2020) L'ultimo bollettino del ministero della Salute ha registrato 250.186 tamponi analizzati su tutto il territorio nazionale. Il rapporto tra positivi e test effettuati è al 14,4%. Da Nord a Sud, la situazione nel nostro Paese

