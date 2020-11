Covid-19, il bollettino del Ministero della Salute del 20 Novembre 2020 (Di venerdì 20 novembre 2020) Il Ministero della Salute ha reso noti i dati dell’epidemia da Covid-19, aggiornati al 20 Novembre, tramite il consueto bollettino Il Ministero della Salute, nella gironata di oggi, venerdì 20… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Carlino su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 20 novembre 2020) Ilha reso noti i dati dell’epidemia da-19, aggiornati al 20, tramite il consuetoIl, nella gironata di oggi, venerdì 20… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Carlino su BlogLive.it.

LegaSalvini : MORTI PER COVID, CONTE PEGGIO DI TRUMP: SUPERATI I DECESSI DEGLI STATI UNITI - OpencovidM : @ManniniMatteo Purtroppo solo in formato grafico nell'appendice dei Bollettini settimanali ISS - Edo_Is_Stronzo : Si avvicina l'ora del bollettino del #Covid e non c'è neanche un virologo in tendenza. Mi state deludendo gente… - occhio_notizie : Aumentano i casi #covid a #Caserta e provincia - sportface2016 : LIVE - iL bollettino e i numeri odierni dell'#Abruzzo #Coronavirus #Covid_19 -