Covid-19, Abruzzo in zona rossa: arriva la firma di Speranza (Di venerdì 20 novembre 2020) Un'altra Regione potrebbe aggiungersi alla lista della zona rossa d'Italia: Speranza dovrebbe firmare per l'Abruzzo L'Abruzzo potrebbe diventare zona rossa nelle prossime ore. Il Ministero della Salute rende noto un comunicato in cui avvisa che il Ministro Roberto Speranza, in serata, firmerà il decreto che collocherà la Regione Abruzzo tra quelle ad alto rischio. La L'articolo proviene da Inews.it.

