Covid-19, a Bagheria riaprono le scuole. Il sindaco: “La situazione è sotto controllo” (Di venerdì 20 novembre 2020) Lunedì scuole aperte a Bagheria, nel Palermitano. A confermarlo durante una diretta Facebook è stato il sindaco Filippo Maria Tripoli, dopo aver ricevuto una nota dell'Azienda sanitaria provinciale in cui si comunica che "la situazione scolastica è sotto controllo". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 20 novembre 2020) Lunedìaperte a, nel Palermitano. A confermarlo durante una diretta Facebook è stato ilFilippo Maria Tripoli, dopo aver ricevuto una nota dell'Azienda sanitaria provinciale in cui si comunica che "lascolastica ècontrollo". L'articolo .

ComuneBagheria : Istruzioni per aver accesso al beneficio Fondo Perequativo Enti locali per gli operatori economici che hanno subito… - ComuneBagheria : La Giunta approva riduzione di Tari ed Imu per gli operatori in crisi per il covid. La riduzione dipenderà dall’acc… - PalermoToday : Covid e scuola, continua lo screening con i tamponi rapidi: 125 positivi su 2.268 - ComuneBagheria : Emergenza Covid: Chiuse le prenotazioni per il tampone presso il drive-in di Aspra. L’amministrazione comunale ring… - ComuneBagheria : Emergenza Covid: Prorogata per un’altra settimana la chiusura delle scuole. Tripoli firma una nuova ordinanza -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bagheria Coronavirus: a Cinisi chiuse le scuole, a Bagheria prorogata la chiusura per un'altra settimana Giornale di Sicilia Aggiornamento emergenza Covid: Lunedì riaprono le scuole. Diffusi anche i dati bagheresi del contagio

20/11/2020 Aggiornamento emergenza Covid: Lunedì riaprono le scuole. Diffusi anche i dati bagheresi del contagio . Nuova diretta del sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli, c ...

Nuova IMU 2020. Tutte le informazioni dell’ufficio tributi.

20/11/2020 Nuova IMU 2020. Tutte le informazioni dell’ufficio tributi. L’ufficio tributi del Comune informa sulle novità IMU 2020 e sul saldo. La legge di Bilancio 2020 (L. 1 ...

20/11/2020 Aggiornamento emergenza Covid: Lunedì riaprono le scuole. Diffusi anche i dati bagheresi del contagio . Nuova diretta del sindaco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli, c ...20/11/2020 Nuova IMU 2020. Tutte le informazioni dell’ufficio tributi. L’ufficio tributi del Comune informa sulle novità IMU 2020 e sul saldo. La legge di Bilancio 2020 (L. 1 ...