Così il Giappone ha frenato il coronavirus (Di venerdì 20 novembre 2020) Affrontare la nuova ondata di Covid-19 seguendo lo stesso approccio già adottato in primavera e in estate quando, senza attuare lockdown o rigorosi blocchi, le autorità riuscirono a mitigare la diffusione del Sars-Cov-2. Il Giappone non solo possiede tutti gli strumenti necessari per centrare il probabile terzo exploit nella lotta contro il coronavirus – da InsideOver.

