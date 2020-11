Così il 5G cambierà la Difesa italiana. Il dibattito della Fondazione Icsa (Di venerdì 20 novembre 2020) Chiamarla rivoluzione è quasi un cliché. Le rivoluzioni scoppiano, da un giorno all’altro. L’avvento della rete 5G è già realtà. In Italia meno che altrove. Complici i ritardi della burocrazia, aggravati dall’emergenza Covid-19. Complice l’enorme partita geopolitica fra Cina e Stati Uniti sottesa alla rete di quinta generazione. Ma lo stallo durerà ancora poco. I fondi del Next Generation Eu, si spera, faranno scattare finalmente la corsa alla nuova era delle telecomunicazioni. IL CONVEGNO Icsa-CASD Non solo quelle civili. Anche il comparto della Difesa ha già allacciato le cinture per la transizione digitale. I progetti sono 21, i fondi destinati, in totale, 5 miliardi di euro. Una parte non indifferente confluirà nella rete 5G. Come cambierà, in concreto, la quotidianità ... Leggi su formiche (Di venerdì 20 novembre 2020) Chiamarla rivoluzione è quasi un cliché. Le rivoluzioni scoppiano, da un giorno all’altro. L’avventorete 5G è già realtà. In Italia meno che altrove. Complici i ritardiburocrazia, aggravati dall’emergenza Covid-19. Complice l’enorme partita geopolitica fra Cina e Stati Uniti sottesa alla rete di quinta generazione. Ma lo stallo durerà ancora poco. I fondi del Next Generation Eu, si spera, faranno scattare finalmente la corsa alla nuova era delle telecomunicazioni. IL CONVEGNO-CASD Non solo quelle civili. Anche il compartoha già allacciato le cinture per la transizione digitale. I progetti sono 21, i fondi destinati, in totale, 5 miliardi di euro. Una parte non indifferente confluirà nella rete 5G. Come, in concreto, la quotidianità ...

SaintsDodgers : Se si continua così ci vorranno i trolley per portare a giro gli smartphone. Ora forse con l'avvento dell'iPhone Mi… - emmeguidi : @chiossimanuela2 Manu stanno tirando rete che è piena di pesce dopo anni lavaggio del cervello con TV,giornali,soci… - Mao40962950 : RT @matteo_rossino: Ho avuto una soffiata sul #dpcm #Natale del governo: “Babbo Natale non sarà vestito di rosso ovunque ma cambierà in bas… - letmeadorehim : temo che il mio migliore amico si trasferisca lontano da milano perché mi ha detto che è qualcosa di grave non nell… - hheartyou : @ilBirignao Ma porco dio ma ti rendi conto di quello che dici? Riesci a fare “satira” (che satira non è, si tratta… -

Ultime Notizie dalla rete : Così cambierà Covid e Ivg, così sempre più donne sono costrette a cambiare regione per abortire Corriere della Sera