Così Bergoglio cambia l’economia. Il commento di Becchetti (Di venerdì 20 novembre 2020) Il tempo è superiore allo spazio. Ovvero piuttosto che occupare spazi di potere tanto per occuparli bisogna avviare processi che cambiano lentamente ma progressivamente le cose. Se non capiamo questo fondamentale principio, ispirato al criterio di generatività, del pensiero del papa non capiamo Economy of Francesco. Economy of Francesco è l’avvio di un processo non la fine di un percorso: è gettare semi per il futuro rappresentati dall’entusiasmo e dalla passione per il progresso sociale e civile di giovani economisti e changemaker di tutto il mondo. Ed è un gigantesco passaggio di testimone e lavoro in cooperazione con economisti e imprenditori senior da tempo impegnati in forme nuove ed innovative di visione economica e realizzazioni per il progresso civile. Tutto questo nel solco di una Bergoglionomics che esiste e ha caratteristiche precise. Primo, ... Leggi su formiche (Di venerdì 20 novembre 2020) Il tempo è superiore allo spazio. Ovvero piuttosto che occupare spazi di potere tanto per occuparli bisogna avviare processi cheno lentamente ma progressivamente le cose. Se non capiamo questo fondamentale principio, ispirato al criterio di generatività, del pensiero del papa non capiamo Economy of Francesco. Economy of Francesco è l’avvio di un processo non la fine di un percorso: è gettare semi per il futuro rappresentati dall’entusiasmo e dalla passione per il progresso sociale e civile di giovani economisti e changemaker di tutto il mondo. Ed è un gigantesco passaggio di testimone e lavoro in cooperazione con economisti e imprenditori senior da tempo impegnati in forme nuove ed innovative di visione economica e realizzazioni per il progresso civile. Tutto questo nel solco di unanomics che esiste e ha caratteristiche precise. Primo, ...

