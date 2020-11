Cosenza, contro il Frosinone per ripartire (Di venerdì 20 novembre 2020) Il Cosenza di Occhiuzzi è atteso a Frosinone alle 21 per l’8a giornata di Serie B. I rossoblù hanno bisogno di una vittoria per tornare in pista, e stasera contro il Frosinone servirà una prestazione esemplare. Sono gli sfavoriti, ma il Cosenza di Occhiuzzi ci ha già sorpreso lo scorso anno; riusciranno ad avere la meglio in questa impresa? Cosenza, un inizio da dimenticare Dall’inizio della stagione il Cosenza non ha mai vinto: 5 pareggi e 2 sconfitte, un 15esimo posto che pesa sulla testa dei giocatori. Occhiuzzi sa che quella di stasera sarà una partita molto difficile, contro una delle favorite per la vittoria finale, ma il tecnico calabrese ci crede. Durante la sosta ha preparato i suoi per la gara di stasera, e nel gruppo ha visto la rabbia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 20 novembre 2020) Ildi Occhiuzzi è atteso aalle 21 per l’8a giornata di Serie B. I rossoblù hanno bisogno di una vittoria per tornare in pista, e staserailservirà una prestazione esemplare. Sono gli sfavoriti, ma ildi Occhiuzzi ci ha già sorpreso lo scorso anno; riusciranno ad avere la meglio in questa impresa?, un inizio da dimenticare Dall’inizio della stagione ilnon ha mai vinto: 5 pareggi e 2 sconfitte, un 15esimo posto che pesa sulla testa dei giocatori. Occhiuzzi sa che quella di stasera sarà una partita molto difficile,una delle favorite per la vittoria finale, ma il tecnico calabrese ci crede. Durante la sosta ha preparato i suoi per la gara di stasera, e nel gruppo ha visto la rabbia ...

CalNews : Cosenza :: La sorella di Jole Santelli contro Morra: “Si vergogni come uomo e come politico”. - thebrightside0 : #modelloreggioc??? Una buona video notizia al giorno dalla #Calabria a cura di @iocambiorotta I Bocs art di Cosenz… - LameziaInforma : Domani primo recupero per l’Ecosistem Lamezia Soccer, trasferta a Cosenza contro il Casali del Manco - tabellamercatob : Decisioni Giudice Sportivo #SerieB/1 Per l'8^ giornata assenti due giocatori Fermi un turno Eros Pisano del #Pisa… - TUTTOB1 : Cosenza: i convocati contro il Frosinone -