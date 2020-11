Cosa deciderà l’Unione europea sull’immigrazione?

Leggi su wired

(Di venerdì 20 novembre 2020) (foto: ARIS MESSINIS/AFP/Getty Images)Giovedì 19 novembre, il Parlamento europeo (Pe) si è riunito in una conferenza di alto livello per discutere del Patto sulla migrazione e sull’asilo proposto dalla Commissioneil 23 settembre 2020. Una strategia basata “su un’equa ripartizione di responsabilità e solidarietà” , ha annunciato la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in conferenza stampa. La prossima settimana saranno presentati gli ulteriori dettagli del meccanismo, decisi in seguito alle consultazioni. Nel frattempo, von der Leyen ricorda che “la nostra proposta è arrivata dopo intense discussioni sia con il Parlamento europeo che con tutti i Parlamenti nazionali. Dobbiamo metterci d’accordo, venire incontro gli uni agli altri, discutere compromessi, ma dobbiamo renderci conto che non esiste una soluzione che soddisfi tutti”. Infatti, questo ...