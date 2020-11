Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 20 novembre (Di venerdì 20 novembre 2020) I numeri coronavirus 20 novembre mostrano ancora una volta che alcuni indicatori inviano segnali di rallentamento della curva dei contagi. Resta, purtroppo, alto il numero di vittime nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda la giornata di oggi, i dati aggregati che arrivano dalle 20 regioni italiane indicano che i contagi sono cresciuti di altre 37242 unità e che i decessi in più sono 699. Dall’inizio della pandemia, i casi di coronavirus in Italia sono stati 1.345.767, mentre i morti sono stati 48.569. LEGGI ANCHE > cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 19 novembre Numeri coronavirus 20 novembre ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 20 novembre 2020) I numeri20mostrano ancora una volta che alcuni indicatori inviano segnali di rallentamento della curva dei contagi. Resta, purtroppo, alto il numero di vittime nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda la giornata di oggi, iaggregati che arrivano dalle 20 regioni italiane indicano che i contagi sono cresciuti di altre 37242 unità e che i decessi in più sono 699. Dall’inizio della pandemia, i casi diin Italia sono stati 1.345.767, mentre i morti sono stati 48.569. LEGGI ANCHE >c’è dic’è dineisuldel 19Numeri20...

