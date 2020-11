Coronavirus Veneto | bollettino 20 novembre

(Di venerdì 20 novembre 2020) I dati sull’aggiornamento dell’epidemia diinoggi 20illustrati in diretta dal presidente della regione Luca Zaia La rapida diffusione del Covid-19, e il suo generare focolai di differente intensità in diverse regioni dello stesso Paese, hanno sollevato importanti interrogativi sui meccanismi di trasmissione del virus e sul ruolo della trasmissione in aria (detta airborne) attraverso le goccioline respiratorie. Mentre la trasmissione del SARS-CoV-2 per contatto (diretta o indiretta tramite superfici di contatto) è ampiamente accettata, la trasmissione airborne è invece ancora oggetto di dibattito nella comunità scientifica. Grazie ad uno studio multidisciplinare, condotto dall’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isac) di Lecce, dall’Università ...

La Giornata mondiale dell’Infanzia è stata istituita per la prima volta nel 1954 come Giornata universale del bambino e viene celebrata il 20 novembre di ogni anno per promuovere la solidarietà intern ...Il presidente della Regione Luca Zaia torna in diretta oggi alle 12.30 per gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Veneto.