Coronavirus, venerdì 20 novembre: sono 2.667 i nuovi casi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di venerdì 20 novembre 2020) Roma – “Oggi nel Lazio, su quasi 27mila tamponi, si registrano 2.667 casi positivi, 41 decessi e 421 guariti. Rimane sotto al 10% il rapporto tra i positivi e i tamponi”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, aggiungendo che “il Lazio e’ tra le grandi regioni quella con valore RT piu’ basso grazie alle tempestive misure adottate e al rigore nei comportamenti che deve necessariamente proseguire. Guai a cantare vittoria, il percorso e’ ancora lungo”. A Roma i nuovi casi sono 1.470. Nella Asl Roma 1 sono 483 e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Quarantasette sono ricoveri. Si registrano otto decessi di 69, 73, 79, 80, 81, 82, 87 e 87 anni con ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 20 novembre 2020) Roma – “Oggi nel, su quasi 27mila tamponi, si registrano 2.667positivi, 41 decessi e 421 guariti. Rimane sotto al 10% il rapporto tra i positivi e i tamponi”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, aggiungendo che “ile’ tra le grandi regioni quella con valore RT piu’ basso grazie alle tempestive misure adottate e al rigore nei comportamenti che deve necessariamente proseguire. Guai a cantare vittoria, il percorso e’ ancora lungo”. A Roma i1.470. Nella Asl Roma 1483 e si tratta diisolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Quarantasettericoveri. Si registrano otto decessi di 69, 73, 79, 80, 81, 82, 87 e 87 anni con ...

