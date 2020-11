Coronavirus, vaccino obbligatorio: l’annuncio di Conte e Speranza (Di venerdì 20 novembre 2020) Gli ultimi annunci di Pfizer e Moderna sul vaccino anti-Covid hanno riacceso la Speranza nella battaglia contro il virus. Ma il governo non sembra essere d'accordo su un aspetto: l'obbligatorietà del farmaco. Come riporta il Messaggero, il premier Giuseppe Conte si è già espresso per il no, uguale il ministero della Salute, Roberto Speranza. Fatto curioso, in considerazione di quanto abbiano insistito sul vaccino negli ultimi mesi. Ma tant'è. La questione è: non è possibile costringere le persone a vaccinarsi, perché sarebbe un trattamento sanitario obbligatorio. E infatti quando il Lazio ha provato a rendere obbligatorio il vaccino anti influenzale agli over 65, è arrivato lo stop del Tar. Un esponente del Pd e anche assessore alla Salute del ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 20 novembre 2020) Gli ultimi annunci di Pfizer e Moderna sulanti-Covid hanno riacceso lanella battaglia contro il virus. Ma il governo non sembra essere d'accordo su un aspetto: l'obbligatorietà del farmaco. Come riporta il Messaggero, il premier Giuseppesi è già espresso per il no, uguale il ministero della Salute, Roberto. Fatto curioso, in considerazione di quanto abbiano insistito sulnegli ultimi mesi. Ma tant'è. La questione è: non è possibile costringere le persone a vaccinarsi, perché sarebbe un trattamento sanitario. E infatti quando il Lazio ha provato a rendereilanti influenzale agli over 65, è arrivato lo stop del Tar. Un esponente del Pd e anche assessore alla Salute del ...

repubblica : Covid, Crisanti: 'Senza dati certi non farei vaccino a gennaio' - Agenzia_Ansa : Biontech e Pfizer hanno inoltrato la richiesta di autorizzazione alla United States Medicines Agency (Fda) per mett… - TgrVeneto : Le prime dosi di #vaccino contro il #Covid sono state annunciate per inizio del prossimo anno. Intanto, quello che… - valy_s : RT @krlunk: @valy_s @SoniaLaVera 'Nuovi documenti rivelano che AstraZeneca, una delle numerose società che attualmente sviluppano un candid… - GianniVaretto : RT @Agenzia_Ansa: Biontech e Pfizer hanno inoltrato la richiesta di autorizzazione alla United States Medicines Agency (Fda) per mettere su… -