Coronavirus, ultime notizie. Vaccino cinese somministrato a un milione di persone. LIVE (Di venerdì 20 novembre 2020) Dalla scorsa estate la Cina ha consentito inoculazioni di vaccini non ancora approvati, per casi ritenuti urgenti. In Italia Arcuri annuncia: "1,7 milioni di vaccinati a gennaio". Indetto per questa sera il Consiglio dei ministri sul dl Ristori ter. Negli Usa 2.200 decessi in 24 ore. In Messico superata la soglia delle 100mila vittime da inizio pandemia Leggi su tg24.sky (Di venerdì 20 novembre 2020) Dalla scorsa estate la Cina ha consentito inoculazioni di vaccini non ancora approvati, per casi ritenuti urgenti. In Italia Arcuri annuncia: "1,7 milioni di vaccinati a gennaio". Indetto per questa sera il Consiglio dei ministri sul dl Ristori ter. Negli Usa 2.200 decessi in 24 ore. In Messico superata la soglia delle 100mila vittime da inizio pandemia

