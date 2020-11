Coronavirus ultime notizie: contagi, morti e guariti al 20 novembre 2020 (Di venerdì 20 novembre 2020) Coronavirus ultime notizie: l’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute. I dati su nuovi contagi, decessi, ricoveri in terapia intensiva e reparto ordinario al 20 novembre 2020. Segui Termometro Politico su Google News Coronavirus ultime notizie: il bollettino del 20 novembre Coronavirus ultime notizie: l’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute nella giornata di oggi 20 novembre 2020. Di seguito i dati più significativi: Nuovi positivi: 37.242 Tamponi eseguiti: 238.077 Nuovi decessi: 699 Nuovi ricoveri in terapia intensiva: ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 20 novembre 2020): l’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute. I dati su nuovi, decessi, ricoveri in terapia intensiva e reparto ordinario al 20. Segui Termometro Politico su Google News: il bollettino del 20: l’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute nella giornata di oggi 20. Di seguito i dati più significativi: Nuovi positivi: 37.242 Tamponi eseguiti: 238.077 Nuovi decessi: 699 Nuovi ricoveri in terapia intensiva: ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime Coronavirus ultime notizie. Iniziati test di massa in Alto Adige. Germania, 23.648 casi e 260 vittime nelle 24 ore Il Sole 24 ORE Coronavirus in Italia, il bollettino del 20 novembre: 37.242 nuovi contagi e 699 decessi

Vaccino, Pfizer chiede autorizzazione per l’uso

L’azienda farmaceutica Pfizer, e il suo partner tedesco Biontech, hanno chiesto all’autorità di regolamentazione degli Stati Uniti, la Food and Drug Administration, di consentire l’uso di emergenza de ...

