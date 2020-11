Coronavirus, ultime news. Il bollettino: 37.242 casi, 238.077 tamponi. 699 decessi. LIVE (Di sabato 21 novembre 2020) Il rapporto positivi/tamponi al 15,6%. I ricoveri nelle ultime 24 ore sono 347, in terapia intensiva 36. I dati del monitoraggio Iss: “Rt in Italia scende a 1,18, in 4 regioni è già sotto l’1”. Pfizer chiede alle autorità di regolamentazione statunitensi di consentire l'uso di emergenza del suo vaccino.Tra le nuove misure discusse dal Consiglio dei ministri sul decreto Ristori Ter, anche 400 milioni per gli aiuti alimentari. Lazio, chiusura negozi e supermercati alle 21 Leggi su tg24.sky (Di sabato 21 novembre 2020) Il rapporto positivi/al 15,6%. I ricoveri nelle24 ore sono 347, in terapia intensiva 36. I dati del monitoraggio Iss: “Rt in Italia scende a 1,18, in 4 regioni è già sotto l’1”. Pfizer chiede alle autorità di regolamentazione statunitensi di consentire l'uso di emergenza del suo vaccino.Tra le nuove misure discusse dal Consiglio dei ministri sul decreto Ristori Ter, anche 400 milioni per gli aiuti alimentari. Lazio, chiusura negozi e supermercati alle 21

sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Pfizer, chiesta l’autorizzazione del vaccino alla Fda - rtl1025 : ?? Sono 37.242 i casi di #coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, su un totale di 238.077 tamponi, 12mila in meno… - BAG_OFSP_UFSP : #CoronaInfoCH #Coronavirus #COVID19 20.11. Attualmente, si contano 290'601 casi confermati in laboratorio, 4'946 in… - fanpage : Il dottor Burioni è sempre più ottimista sul vaccino Pfizer - vivereurbino : Covid, sette decessi nelle ultime 24 ore, uno anche in provincia -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime Coronavirus ultime notizie. Il Veneto resta giallo. Zaia: comportiamoci come se fosse rosso. Aifa: al via un Comitato sui vaccini Il Sole 24 ORE finale samuel peron

Ma si poteva avere una finale di " Ballando con le stelle " senza una delle sue più grandi protagoniste? Nella puntata del 21 novembre , la finale, la vedremo su Raiuno in compagnia di Samuel Peron. .

Covid Campania, indice Rt in discesa ma restano critici 19 parametri su 21

Indice di infettività Rt in netta discesa, (da 1,62 a 1,1) e contagi in calo, che appiattiscono un po’ la curva dei nuovi positivi che tuttavia continua a crescere sebbene ...

Ma si poteva avere una finale di " Ballando con le stelle " senza una delle sue più grandi protagoniste? Nella puntata del 21 novembre , la finale, la vedremo su Raiuno in compagnia di Samuel Peron. .Indice di infettività Rt in netta discesa, (da 1,62 a 1,1) e contagi in calo, che appiattiscono un po’ la curva dei nuovi positivi che tuttavia continua a crescere sebbene ...