Coronavirus, superati i nove milioni di contagi in India (Di venerdì 20 novembre 2020) La pandemia di Coronavirus non arresta la sua corsa neanche in India, dove sono stati superati i nove milioni di contagi. Lo ha annunciato il ministero della Salute, precisando che il numero totale ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 20 novembre 2020) La pandemia dinon arresta la sua corsa neanche in, dove sono statidi. Lo ha annunciato il ministero della Salute, precisando che il numero totale ...

LegaSalvini : MORTI PER COVID, CONTE PEGGIO DI TRUMP: SUPERATI I DECESSI DEGLI STATI UNITI - MediasetTgcom24 : Coronavirus, superati i nove milioni di contagi in India #Coronavirus - gmaitila : Coronavirus nel mondo, superati i 250mila morti negli Usa. Oms Europa: 'Le misure stanno funzionand… - abbaleksandr : Coronavirus in Lombardia, il bollettino del 19 novembre: superati i 20mila morti. I nuovi positivi sono 7.453 - la… - GraceHoneyStar : RT @repubblica: Coronavirus nel mondo, superati i 250mila morti negli Usa. Oms Europa: 'Le misure stanno funzionando' [aggiornamento delle… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus superati Coronavirus, superati i 250 mila morti negli Usa. A New York scuole di nuovo chiuse La Stampa Germania, 23.648 casi e 260 vittime nelle 24 ore

Il Robert Koch Institute ha diffuso gli ultimi dati sui contagiati in Germania. In totale, ci sono stati 879.564 casi confermati di infezione da coronavirus, con un incremento rispetto a ieri di 23.64 ...

Coronavirus, superati i nove milioni di contagi in India

La pandemia di coronavirus non arresta la sua corsa neanche in India, dove sono stati superati i nove milioni di contagi. Lo ha annunciato il ministero della Salute, precisando che il numero totale ...

Il Robert Koch Institute ha diffuso gli ultimi dati sui contagiati in Germania. In totale, ci sono stati 879.564 casi confermati di infezione da coronavirus, con un incremento rispetto a ieri di 23.64 ...La pandemia di coronavirus non arresta la sua corsa neanche in India, dove sono stati superati i nove milioni di contagi. Lo ha annunciato il ministero della Salute, precisando che il numero totale ...