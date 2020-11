Coronavirus, Speranza rinnova le misure per le regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta (Di venerdì 20 novembre 2020) L'ordinanza del ministero in vigore da oggi al 3 dicembre, ma la classificazione potrà essere modificata Leggi su repubblica (Di venerdì 20 novembre 2020) L'ordinanza del ministero in vigore da oggi al 3 dicembre, ma la classificazione potrà essere modificata

lucafaccio : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, Speranza: “Misure restrittive funzionano, l’indice di contagio è sceso rispetto a una settimana fa” https… - mister_ricci : #UltimOra Il ministro Speranza ha firmato la nuova ordinanza. Restano #zonerosse: Calabria Piemonte Lombardia Va… - malatinvisibili : Coronavirus, le notizie sul Covid, Speranza firma nuova ordinanza: rinnovate misure per le regioni rosse e arancion… - SergioSierra67 : Coronavirus, Speranza rinnova le misure per le regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia e Valle d'Aos… - repubblica : Coronavirus, Speranza rinnova le misure per le regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia e Valle d'Aos… -