Coronavirus Sicilia, il bollettino del 20 novembre 2020: 1.634 nuovi casi. La situazione a Palermo (Di venerdì 20 novembre 2020) Sono 1.634 i nuovi contagi registrati in Sicilia su poco più di 10.020 tamponi effettuati.Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a venerdì 20 novembre 2020. Al momento in terapia intensiva ci sono 242 (+2) pazienti mentre in totale i ricoverati in regime ordinario sono 1.537 (+5). Le vittime, invece, sono 43 in più rispetto a ieri (1098 in totale). Il dato dei guariti è pari a 416 persone.Coronavirus Sicilia: AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE SU COVID-19I nuovi positivi sono così distribuiti per province: 82 Agrigento, 63 Caltanissetta, 404 Catania, 102 Enna, 186 Messina, 574 Palermo, 109 Ragusa, 25 Siracusa, 89 Trapani. Leggi su mediagol (Di venerdì 20 novembre 2020) Sono 1.634 icontagi registrati insu poco più di 10.020 tamponi effettuati.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a venerdì 20. Al momento in terapia intensiva ci sono 242 (+2) pazienti mentre in totale i ricoverati in regime ordinario sono 1.537 (+5). Le vittime, invece, sono 43 in più rispetto a ieri (1098 in totale). Il dato dei guariti è pari a 416 persone.: AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE SU COVID-19Ipositivi sono così distribuiti per province: 82 Agrigento, 63 Caltanissetta, 404 Catania, 102 Enna, 186 Messina, 574, 109 Ragusa, 25 Siracusa, 89 Trapani.

Regione_Sicilia : #Coronavirus, diventano dieci le zone rosse in #Sicilia - - Regione_Sicilia : #Covid19, @Musumeci_Staff: 'No agli assembramenti, domenica #negozi chiusi' - - Regione_Sicilia : Raccolta del plasma iperimmune in tutti i Centri trasfusionali - - ScrivoLibero : #Coronavirus, in #Sicilia 1779 nuovi positivi: 82 nell'agrigentino - - ennatv : #Coronavirus: i casi in #Sicilia aggiornati al 20 novembre -