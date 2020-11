Coronavirus: report Iss, '3 regioni a rischio da moderato ad alto, valutare misure' (Di venerdì 20 novembre 2020) Roma, 20 nov. (Adnkronos Salute) - Firuli Venezia Giulia, Molise e Veneto sono le "tre regioni attualmente a rischio moderato" che mostrano però "una probabilità elevata di progredire a rischio alto nel prossimo mese. Data la trasmissibilità e la probabilità elevata di un imminente passaggio alla classificazione di rischio alto si raccomanda alle autorità sanitarie delle 3 regioni/PA di valutare la possibile adozione di ulteriori misure di mitigazione". E' l'indicazione del report di monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità (Iss)-ministero della Salute, nella bozza di cui l'Adnkronos Salute è in possesso. Attualmente il Fvg è in area arancione, nella classificazione del ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Roma, 20 nov. (Adnkronos Salute) - Firuli Venezia Giulia, Molise e Veneto sono le "treattualmente a" che mostrano però "una probabilità elevata di progredire anel prossimo mese. Data la trasmissibilità e la probabilità elevata di un imminente passaggio alla classificazione disi raccomanda alle autorità sanitarie delle 3/PA dila possibile adozione di ulterioridi mitigazione". E' l'indicazione deldi monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità (Iss)-ministero della Salute, nella bozza di cui l'Adnkronos Salute è in possesso. Attualmente il Fvg è in area arancione, nella classificazione del ...

La stretta della pandemia diminuisce lentamente a novembre ma, accanto a qualche nota lieta come accenno a diminuzione dei ricoveri tra i positivi e aumento delle gestioni domiciliari, si porta dietro ...

Roma, 20 nov. (Adnkronos Salute) - Firuli Venezia Giulia, Molise e Veneto sono le "tre regioni attualmente a rischio moderato" che mostrano però "una probabilità elevata di progredire a rischio alto n ...

