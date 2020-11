Coronavirus, positiva altra stella di Serie A: le ultimissime (Di venerdì 20 novembre 2020) Ennesimo caso di Coronavirus che vede coinvolto un top player del nostro campionato. Il comunicato ufficiale del club. Un altro giocatore della Serie A è risultato positivo al Coronavirus. Questa volta ad aver contratto il virus è un tesserato del Cagliari: Diego Godin. L’esperto difensore centrale ex Inter e Atletico Madrid è risultato positivo al L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Ennesimo caso diche vede coinvolto un top player del nostro campionato. Il comunicato ufficiale del club. Un altro giocatore dellaA è risultato positivo al. Questa volta ad aver contratto il virus è un tesserato del Cagliari: Diego Godin. L’esperto difensore centrale ex Inter e Atletico Madrid è risultato positivo al L'articolo proviene da Inews.it.

amnestyitalia : Continua la lotta per liberare DEFINITIVAMENTE Nasrin Sotoudeh. Negli scorsi giorni è stato riferito che l'avvocata… - AndreaInterNews : Comunque, pazzesco Lotito. Ha acquistato un aereo per far viaggiare tutta la squadra e, pur essendo negazionista de… - MatthewWoody : RT @ultimenotizie: Il 78% degli italiani chiede maggiori competenze da parte dell'Ue per affrontare la seconda ondata della pandemia di #co… - Notiziedi_it : La ragazza positiva al coronavirus che va a due eventi: maxi multa e 280 persone in quarantena - Pilipo83 : RT @ultimenotizie: Il 78% degli italiani chiede maggiori competenze da parte dell'Ue per affrontare la seconda ondata della pandemia di #co… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus positiva Coronavirus, positiva la direttrice generale dell'Ats della Montagna QuiBrescia.it Morte altre tre donne positive al Covid nel Ferrarese

FERRARA. Il Covid non dà tregua nel Ferrarese e si allunga l'elenco di persone decedute positive al virus. Si tratta di tre donne, di cui una proveniente dalla Residenza Caterina di Ferrara. La singor ...

Morti per Covid, l’Italia resta maglia nera. "Troppi malati arrivano tardi in ospedale"

L’anestesista Gattinoni e l’indice di letalità al 3,8%: "I medici di base facciano le visite domiciliari". Continua il calo del tasso di contagiosità ...

FERRARA. Il Covid non dà tregua nel Ferrarese e si allunga l'elenco di persone decedute positive al virus. Si tratta di tre donne, di cui una proveniente dalla Residenza Caterina di Ferrara. La singor ...L’anestesista Gattinoni e l’indice di letalità al 3,8%: "I medici di base facciano le visite domiciliari". Continua il calo del tasso di contagiosità ...