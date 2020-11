Coronavirus, Pfizer chiede l'autorizzazione per mettere il vaccino sul mercato (Di venerdì 20 novembre 2020) Pfizer ha dichiarato venerdì di aver presentato domanda alle autorità sanitarie Usa (Fda) per l’autorizzazione all’uso di emergenza del vaccino contro il Covid-19 sviluppato insieme alla tedesca... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 20 novembre 2020)ha dichiarato venerdì di aver presentato domanda alle autorità sanitarie Usa (Fda) per l’all’uso di emergenza delcontro il Covid-19 sviluppato insieme alla tedesca...

Agenzia_Ansa : Biontech e Pfizer hanno inoltrato la richiesta di autorizzazione alla United States Medicines Agency (Fda) per mett… - Agenzia_Ansa : La #Pfizer ha annunciato che i test finali sul suo #vaccino anti-#coronavirus danno un'efficacia al 95%. Lo riporta… - MedicalFactsIT : Coronavirus: Pfizer conclude la fase 3 con il 95% di protezione #robertoburioni #medicalfacts #coronavirus #vaccino… - olivar : RT @setteBIT: La richiesta di autorizzazione del vaccino anti-COVID #Coronavirus 'BNT162b2' all’FDA in USA (ed avviata la procedura in Aust… - NewsMondo1 : Coronavirus, Pfizer chiede l’autorizzazione per commercializzare il vaccino -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Pfizer Coronavirus, perché l'efficacia dei vaccini di Pfizer e Moderna sarà utile anche contro le future pandemie Il Sole 24 ORE La grande scommessa

Moderna e Pfizer-BioNTech non saranno comunque le uniche aziende a distribuire vaccini contro il coronavirus. Una decina di altre soluzioni, sviluppate con sistemi più tradizionali e rodati, è nella ...

Pfizer offre milioni dosi del suo vaccino al Brasile

Rappresentanti dell’azienda farmaceutica statunitense Pfizer hanno offerto milioni di dosi del suo vaccino contro il Covid-19 al governo brasiliano, che potrebbero arrivare nella prima metà del 2021.

Moderna e Pfizer-BioNTech non saranno comunque le uniche aziende a distribuire vaccini contro il coronavirus. Una decina di altre soluzioni, sviluppate con sistemi più tradizionali e rodati, è nella ...Rappresentanti dell’azienda farmaceutica statunitense Pfizer hanno offerto milioni di dosi del suo vaccino contro il Covid-19 al governo brasiliano, che potrebbero arrivare nella prima metà del 2021.