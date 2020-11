Coronavirus, Pfizer chiede autorizzazione per uso vaccino (Di venerdì 20 novembre 2020) L'azienda farmaceutica Pfizer ha chiesto all'autorità di regolamentazione degli Stati Uniti, la Food and Drug Administration, di consentire l'uso di emergenza del suo vaccino contro il Covid-19, per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 20 novembre 2020) L'azienda farmaceuticaha chiesto all'autorità di regolamentazione degli Stati Uniti, la Food and Drug Administration, di consentire l'uso di emergenza del suocontro il Covid-19, per ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Pfizer Coronavirus, perché l'efficacia dei vaccini di Pfizer e Moderna sarà utile anche contro le future pandemie Il Sole 24 ORE Pfizer offre milioni dosi del suo vaccino al Brasile

Rappresentanti dell’azienda farmaceutica statunitense Pfizer hanno offerto milioni di dosi del suo vaccino contro il Covid-19 al governo brasiliano, che potrebbero arrivare nella prima metà del 2021.

Il vaccino per 1,7 milioni di italiani e l'ipotesi del "patentino"

A gennaio potranno essere vaccinati contro il coronavirus 1,7 milioni di italiani. E ha aggiunto: "Il mio auspicio, che è qualcosa di più che un auspicio, è che nel corso del 2021 la somministrazione ...

