Coronavirus: Ospedale Fiera Bergamo aumenta posti letto, ricoverati 27 pazienti (Di venerdì 20 novembre 2020) Milano, 20 nov. (Adnkronos) - Scatta la seconda fase per i padiglioni della Fiera di Bergamo. Non più solo hub per i pazienti Covid-19 gravi, ma ora anche presidio medico per i contagiati di tutte le aree più colpite della Regione Lombardia che necessitano di medio-bassa intensità di cura. Sono 30 i nuovi posti letto in Fiera che, a partire da lunedì 23 novembre, saranno attivabili gradualmente in base alle necessità, fino ad arrivare a un massimo di 50 posti ulteriori, portando così a 225 il numero dei posti letto ordinari di area medica messi a disposizione complessivamente dal Papa Giovanni di Bergamo. Per quanto riguarda la rianimazione, l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Milano, 20 nov. (Adnkronos) - Scatta la seconda fase per i padiglioni delladi. Non più solo hub per iCovid-19 gravi, ma ora anche presidio medico per i contagiati di tutte le aree più colpite della Regione Lombardia che necessitano di medio-bassa intensità di cura. Sono 30 i nuoviinche, a partire da lunedì 23 novembre, saranno attivabili gradualmente in base alle necessità, fino ad arrivare a un massimo di 50ulteriori, portando così a 225 il numero deiordinari di area medica messi a disposizione complessivamente dal Papa Giovanni di. Per quanto riguarda la rianimazione, l'Papa Giovanni XXIII diha ...

L’Aquila. Sono complessivamente 22547 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 705 nuovi casi (di età compresa tra 5 mesi e 97 anni).

A Bresso attivo il nuovo punto tamponi drive through

All'esecuzione del test potranno accedere in auto, su prenotazione, coloro che sono stati segnalati come caso sintomatico o a rischio dal proprio medico ...

