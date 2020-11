Coronavirus: Ospedale Fiera Bergamo aumenta posti letto, ricoverati 27 pazienti (2) (Di venerdì 20 novembre 2020) (Adnkronos) - "L'Ospedale in Fiera ha permesso di arginare il peso – che pure resta importante - sulle terapie intensive in Ospedale a Bergamo. Sono a oggi 31 i pazienti Covid-19 nell'area critica dell'Ospedale. Con quelli presenti in Fiera, sale a 58 il totale dei pazienti gravi e gravissimi attualmente gestiti nelle strutture che fanno capo all'Asst Papa Giovanni", spiega una nota. Con ulteriore sforzo organizzativo, medico e infermieristico, il Papa Giovanni ha aderito alla richiesta di Regione Lombardia di mettere a disposizione ulteriori posti letto, questa volta per pazienti a bassa e media gravità. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) (Adnkronos) - "L'inha permesso di arginare il peso – che pure resta importante - sulle terapie intensive in. Sono a oggi 31 iCovid-19 nell'area critica dell'. Con quelli presenti in, sale a 58 il totale deigravi e gravissimi attualmente gestiti nelle strutture che fanno capo all'Asst Papa Giovanni", spiega una nota. Con ulteriore sforzo organizzativo, medico e infermieristico, il Papa Giovanni ha aderito alla richiesta di Regione Lombardia di mettere a disposizione ulteriori, questa volta pera bassa e media gravità.

Open_gol : Donati per l’ospedale in Fiera e mai utilizzati: Moncler chiede (e ottiene) la restituzione di 10 milioni da Region… - repubblica : Francia, lo spot anti-covid è durissimo: così il virus si trasmette in famiglia - fattoquotidiano : Coronavirus, focolaio al pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo: 14 tra medici e infermieri positivi nelle… - TvSicilia24 : Sequestrata la salma del giornalista Gianni Molè, morto per Coronavirus all’ospedale di Vittoria - PisaConnection : QUINEWS #Pontedera: Coronavirus, in Valdera ci sono 95 casi in più -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Ospedale Coronavirus: scoppia un focolaio in ospedale, chiuso il reparto di Medicina Il Gazzettino Coronavirus, in Abruzzo 705 nuovi casi: la provincia dell’Aquila la più colpita (+301)

L’Aquila. Sono complessivamente 22547 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 705 nuovi casi (di età compresa tra 5 mesi e 97 anni).

A Bresso attivo il nuovo punto tamponi drive through

All'esecuzione del test potranno accedere in auto, su prenotazione, coloro che sono stati segnalati come caso sintomatico o a rischio dal proprio medico ...

L’Aquila. Sono complessivamente 22547 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 705 nuovi casi (di età compresa tra 5 mesi e 97 anni).All'esecuzione del test potranno accedere in auto, su prenotazione, coloro che sono stati segnalati come caso sintomatico o a rischio dal proprio medico ...