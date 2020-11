Coronavirus, nuovo venerdi di spostamenti, quali regioni ballano? (Di venerdì 20 novembre 2020) Come di consueto il venerdi è giornata di decisioni forti, ed alcune regioni sono pronte ad effettuare l’ennesimo salto. Zone rosse (Facebook)venerdi è arrivato, e con esso la certezza che lo scenario riguardante le zone con relativo livello di criticità legato all’emergenza, cambierà ancora. Notizie quasi certe, provenienti da ambienti vicini all’esecutivo parlano di un imminente spostamento di ben tre regioni in zona rossa. Provvedimento resosi necessario dopo lo studio dei dati arrivati ieri e che quindi hanno spinto a leggere la situazione in maniera tale da ritenere ulteriori interventi sul territorio. Le tre regioni dovrebbero essere Puglia, Sicilia e Basilicata. I tre territori, già in passato, o meglio nelle ultime settimane avevano preso vivamente parte alle cronache ... Leggi su chenews (Di venerdì 20 novembre 2020) Come di consueto ilè giornata di decisioni forti, ed alcunesono pronte ad effettuare l’ennesimo salto. Zone rosse (Facebook)è arrivato, e con esso la certezza che lo scenario riguardante le zone con relativo livello di criticità legato all’emergenza, cambierà ancora. Notizie quasi certe, provenienti da ambienti vicini all’esecutivo parlano di un imminente spostamento di ben trein zona rossa. Provvedimento resosi necessario dopo lo studio dei dati arrivati ieri e che quindi hanno spinto a leggere la situazione in maniera tale da ritenere ulteriori interventi sul territorio. Le tredovrebbero essere Puglia, Sicilia e Basilicata. I tre territori, già in passato, o meglio nelle ultime settimane avevano preso vivamente parte alle cronache ...

Luciana D'Arcangeli e il marito Alessandro Vecchiarelli ci hanno raccontato come hanno appreso la notizia del lockdown in South Australia e quali sono state le loro reazioni immediate.

Recovery fund, difficile che Ungheria e Polonia si oppongano fino in fondo

RECOVERY FUND - La situazione del bilancio Ue e dei fondi anti-crisi spiegata da Luigi Manfra (Centro Studi Unimed) ...

