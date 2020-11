Coronavirus, nuovo record di casi in Svezia. Francia, “superato il picco. Vediamo l’uscita dal tunnel”. Spagna: “Entro metà 2021 vaccinata buona parte della popolazione” (Di venerdì 20 novembre 2020) Mentre l’Europa cerca di resistere all’urto della seconda e più potente ondata di Coronavirus, con nuovi picchi di contagi registrati in Germania, Russia e Ucraina, dalla Francia, uno dei Paesi che ha fatto registrare il numero di contagi più alto, il presidente del consiglio scientifico francese incaricato della lotta al Coronavirus, Jean-François Delfraissy, ha dichiarato di vedere “l’uscita dal tunnel”. In un’intervista a Le Monde, l’esperto ha anche parlato dell’ipotesi di una vaccinazione obbligatoria contro l’epidemia, sostenendo che la Francia “non ha il diritto di sbagliare” nella distribuzione delle dosi. Le parole del medico vengono confermate dall’agenzia sanitaria Santé publique che in mattinata ha dichiarato: “Anche se gli indicatori ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Mentre l’Europa cerca di resistere all’urtoseconda e più potente ondata di, con nuovi picchi di contagi registrati in Germania, Russia e Ucraina, dalla, uno dei Paesi che ha fatto registrare il numero di contagi più alto, il presidente del consiglio scientifico francese incaricatolotta al, Jean-François Delfraissy, ha dichiarato di vedere “dal. In un’intervista a Le Monde, l’esperto ha anche parlato dell’ipotesi di una vaccinazione obbligatoria contro l’epidemia, sostenendo che la“non ha il diritto di sbagliare” nella distribuzione delle dosi. Le parole del medico vengono confermate dall’agenzia sanitaria Santé publique che in mattinata ha dichiarato: “Anche se gli indicatori ...

