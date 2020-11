Coronavirus, nuova ordinanza regionale valida dal 23 al 29 novembre: scuole, sport, centri commerciali, negozi (Di sabato 21 novembre 2020) Altra ordinanza della Presidente Donatella Tesei per prorogare, dopo il parere espresso dal Comitato Tecnico Scientifico regionale, dal 23 novembre sino al 29 novembre le misure restrittive anti-Covid ... Leggi su perugiatoday (Di sabato 21 novembre 2020) Altradella Presidente Donatella Tesei per prorogare, dopo il parere espresso dal Comitato Tecnico Scientifico, dal 23sino al 29le misure restrittive anti-Covid ...

RegioneLazio : #CORONAVIRUS: NUOVA ORDINANZA REGIONALE Tutti i dettagli: - sole24ore : Coronavirus, Lombardia e Piemonte restano zone rosse. Brusaferro: epidemia ancora a livelli critici, ma si allontan… - sbonaccini : #CORONAVIRUS Nuova ordinanza regionale: dal 14 novembre, in Emilia-Romagna ulteriori misure restrittive per evitare… - CNARIETI1 : CHIUSURA ALLE ORE 21 PER TUTTE LE ATTIVITÀ COMMERCIALI. NUOVA ORDINANZA DELLA REGIONE LAZIO… - Miti_Vigliero : RT @GiulioNotturni: #Coronavirus: nuova ordinanza della Regione Lazio. Ecco cosa prevede. Leggi il testo completo e le FAQ qui: https://… -