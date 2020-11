Coronavirus, nuova ordinanza della Regione Lazio: attività commerciali e supermercati chiusi alle ore 21 (Di venerdì 20 novembre 2020) Coronavirus, ecco la nuova ordinanza in vigore nel Lazio da oggi, venerdì 20 Novembre, riguardo l’orario delle attività commerciali e dei supermercati. Ecco cosa prevede: 1. Nei giorni festivi e prefestivi, restano aperte le attività commerciali all’ingrosso di cui alla lettera b) comma 1 art. 15 della Legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019, purché la vendita sia effettuata, esclusivamente, nei confronti dei titolari di partita I.V.A., con accesso diretto alle strutture consentito esclusivamente ai medesimi soggetti. Restano, altresì, aperte le attività commerciali degli autosaloni e delle aziende florovivaistiche. 2. Nessuna attività ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 20 novembre 2020), ecco lain vigore nelda oggi, venerdì 20 Novembre, riguardo l’orario dellee dei. Ecco cosa prevede: 1. Nei giorni festivi e prefestivi, restano aperte leall’ingrosso di cui alla lettera b) comma 1 art. 15Legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019, purché la vendita sia effettuata, esclusivamente, nei confronti dei titolari di partita I.V.A., con accesso direttostrutture consentito esclusivamente ai medesimi soggetti. Restano, altresì, aperte ledegli autosaloni e delle aziende florovivaistiche. 2. Nessuna...

