Coronavirus nel Lazio, bollettino 20 novembre: 41 morti e 2.667 casi in più (Di venerdì 20 novembre 2020) Coronavirus nel Lazio , il bollettino di venerdì 20 novembre comunicato dall'assessorato alla Sanità della Regione sulla pagina Facebook dedicata. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono ... Leggi su leggo (Di venerdì 20 novembre 2020)nel, ildi venerdì 20comunicato dall'assessorato alla Sanità della Regione sulla pagina Facebook dedicata. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, Arcuri: 'Verso vaccinazione di massa nel 2021' #ANSA - Emagorno : Siamo nel pieno del #Coronavirus, una misura necessaria è rinviare le scadenze fiscali di novembre e dicembre:… - RegLombardia : Massimo Boldi, da buon lombardo, ama la Lombardia come tutti noi. Per questo supporta #RegioneLombardia nel promuov… - News_24it : ROMA - sono 1470 i nuovi casi di Coronavirus, in linea con l'andamento registrato ieri quando i contagi erano 1467.… - grimmas11 : RT @marinacorinna: @AdryWebber Il professor bassetti ha appena detto che hanno sbagliato a fare i conteggi sui morti di covid perché nel ca… -