Coronavirus: miracolo a Torregalli. 90enne gravissimo, dopo 14 giorni respira da solo e si alza (Di sabato 21 novembre 2020) Un paziente che compirà 90 anni a dicembre è arrivato in ospedale 14 giorni fa con una grave insufficienza respiratoria da Covid 19 ed è stato subito ricoverato nel padiglione dedicato ai pazienti positivi. A complicare il suo quadro clinico la coesistenza di più patologie e soprattutto l'età avanzata. Ma in due settimane di ventilazione assistita ha vinto la battaglia Leggi su firenzepost (Di sabato 21 novembre 2020) Un paziente che compirà 90 anni a dicembre è arrivato in ospedale 14fa con una grave insufficienzatoria da Covid 19 ed è stato subito ricoverato nel padiglione dedicato ai pazienti positivi. A complicare il suo quadro clinico la coesistenza di più patologie e soprattutto l'età avanzata. Ma in due settimane di ventilazione assistita ha vinto la battaglia

