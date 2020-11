Coronavirus | l’Ue pagherà 8 | 4 miliardi di euro per i primi vaccini | le cifre dell’accordo su 425 milioni di dosi L’Oms sconsiglia il Remdesivir per i malati gravi

Leggi su open.online

(Di venerdì 20 novembre 2020) Unionepea EPA/BIONTECH SE Uno dei laboratori della società farmaceutica BioNTech a Mainz, in GermaniaAmmonta finora 10di dollari, 8,4di, la spesa prevista dall’Unionepea per l’acquisto di centinaia dididel vaccino contro il. In attesa del via libera suidue farmaci, che secondo indiscrezioni potrebbe arrivare dall’agenzia del farmacopea (Ema) entro la fine del 2020, un funzionario delcoinvolto nella trattativa con le società farmaceutiche ha rivelato all’agenzia Reuters citata dal Guardian i dettagli sui costi deidi Pfizer-BioNTech e CureVac della Moderna. Secondo la fonte Ue, l’accordo in ...