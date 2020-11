Coronavirus, Locatelli risponde a Crisanti: “Affermazioni sconcertanti. Se ci fosse un primo vaccino oggi in Italia, lo farei senza esitazione” (Di venerdì 20 novembre 2020) “Ho letto sui media affermazioni sul vaccino per il Covid-19, anche attribuite a colleghi, sconcertanti”, così il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, durante la conferenza stampa al Ministero della Salute, rispondendo, ma senza citarlo, al collega Andrea Crisanti, che ha affermato di non voler fare il vaccino “senza dati”. Locatelli ribadisce la sicurezza dei vaccini “che verranno resi commercialmente disponibili, che seguiranno, stanno seguendo e hanno seguito tutta una serie di step ineludibili”, nonostante l’emergenza. Il presidente del Css è netto nel condannare le affermazioni, evidenziando come “in un paese dove ci sono dubbi e ostilità verso le strategie vaccinali” è sempre bene “tenere conto della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) “Ho letto sui media affermazioni sulper il Covid-19, anche attribuite a colleghi,”, così il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco, durante la conferenza stampa al Ministero della Salute,ndo, macitarlo, al collega Andrea, che ha affermato di non voler fare ildati”.ribadisce la sicurezza dei vaccini “che verranno resi commercialmente disponibili, che seguiranno, stanno seguendo e hanno seguito tutta una serie di step ineludibili”, nonostante l’emergenza. Il presidente del Css è netto nel condannare le affermazioni, evidenziando come “in un paese dove ci sono dubbi e ostilità verso le strategie vaccinali” è sempre bene “tenere conto della ...

