Coronavirus, lo spot choc di Telefono Azzurro per richiamare l'attenzione sui diritti dei minori – Il video

In Italia il 31% dei genitori ha paura che a causa della seconda ondata di Coronavirus i propri figli non si sentano liberi di vivere serenamente, il 27% teme che possano ammalarsi e il 24% che possano subire conseguenze sul piano psicologico. I dati arrivano da una ricerca Doxa realizzata per Telefono Azzurro sulle abitudini dei bambini durante l'emergenza sanitaria, in occasione del 31esimo anniversario della convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. E proprio per richiamare l'attenzione sulle esigenze dei più piccoli, Telefono Azzurro ha lanciato una campagna di sensibilizzazione con uno spot choc. Il video racconta di un incendio divampato in un palazzo. Gli abitanti sono in ...

