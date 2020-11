Coronavirus, l'Europa punta sui vaccini. India, più di 9 milioni di contagi (Di venerdì 20 novembre 2020) Non accenna a placarsi la nuova ondata di Coronavirus, e il mondo cerca di correre ai ripari: i contagi sono arrivati a quota 56.898.415, con 1.360.381 decessi accertati a livello globale, secondo il ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Non accenna a placarsi la nuova ondata di, e il mondo cerca di correre ai ripari: isono arrivati a quota 56.898.415, con 1.360.381 decessi accertati a livello globale, secondo il ...

