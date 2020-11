Coronavirus, “le difficoltà psicologiche del Covid si superano col senso di comunità. E sconfiggendo l’egoismo” (Di venerdì 20 novembre 2020) Tra le conseguenze difficili della pandemia di Sars-cov-2 e i relativi lockdown, a riguardare le persone con disabilità e non solo, ci sono problemi psicologici ed emotivi. Nel pieno della seconda ondata, preoccupazioni ed ansie crescono. Per affrontare al meglio questo periodo estremamente delicato, Famiglie SMA ha organizzato SMAspace, una piazza virtuale dove potersi confrontare liberamente con esperti e professionisti in ambito sanitario. Il progetto è promosso dall’Osservatorio Malattie Rare e con il contributo non condizionato di Roche. Iniziativa di successo che si è conclusa con l’ultimo appuntamento venerdì 20 novembre, con un “approfondimento dedicato al momento di emergenza legato al Covid-19 e a come ricostruire fiducia e sicurezza spesso scalfite”. Tra gli esperti che sono intervenuti anche Jacopo Casiraghi, psicologo e psicoterapeuta, responsabile del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Tra le conseguenze difficili della pandemia di Sars-cov-2 e i relativi lockdown, a riguardare le persone con disabilità e non solo, ci sono problemi psicologici ed emotivi. Nel pieno della seconda ondata, preoccupazioni ed ansie crescono. Per affrontare al meglio questo periodo estremamente delicato, Famiglie SMA ha organizzato SMAspace, una piazza virtuale dove potersi confrontare liberamente con esperti e professionisti in ambito sanitario. Il progetto è promosso dall’Osservatorio Malattie Rare e con il contributo non condizionato di Roche. Iniziativa di successo che si è conclusa con l’ultimo appuntamento venerdì 20 novembre, con un “approfondimento dedicato al momento di emergenza legato al-19 e a come ricostruire fiducia e sicurezza spesso scalfite”. Tra gli esperti che sono intervenuti anche Jacopo Casiraghi, psicologo e psicoterapeuta, responsabile del ...

