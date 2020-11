Coronavirus, le autorità francesi rinviano il venerdì delle offerte (Di venerdì 20 novembre 2020) In Francia il ministro dell'Economia ha proposto di rinviare il Black Friday di sette giorni in modo da consentire una graduale riapertura dei negozi. Black Friday, la Francia vuole rinviarlo per consentire riapertura graduale su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 20 novembre 2020) In Francia il ministro dell'Economia ha proposto di rinviare il Black Friday di sette giorni in modo da consentire una graduale riapertura dei negozi. Black Friday, la Francia vuole rinviarlo per consentire riapertura graduale su Notizie.it.

