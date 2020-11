(Di venerdì 20 novembre 2020) Da oggi al 30 novembre ilha deciso dire tutte le attività commerciali,inclusi,21. Bar e ristoranti, come da Dpcm, potranno invece effettuare attività di vendita con asporto fino22. È quanto stabilito dalla nuova ordinanza firmata dal presidente della Regione, Nicola Zingaretti, che contiene ulteriori misure per il contenimento della pandemia. “Si tratta di un provvedimento che va a completare quello emanato la scorsasulla chiusura delle grandi strutture di vendita nei weekend e nei giorni festivi – spiega la Regione– Nessuna attività commerciale al dettaglio o all’ingrosso, compresi i, potrà nei giorni feriali, prefestivi e festivi proseguire la vendita oltre ...

danieledv79 : RT @repubblica: Coronavirus, nel Lazio tutti i negozi chiusi alle 21: nuova ordinanza della Regione - clikservernet : Coronavirus, Lazio chiude alle 21 supermercati e negozi anche nei fine settimana - Noovyis : (Coronavirus, Lazio chiude alle 21 supermercati e negozi anche nei fine settimana) Playhitmusic - - repubblica : Coronavirus, nel Lazio tutti i negozi chiusi alle 21: nuova ordinanza della Regione - pi2py : RT @rep_roma: Coronavirus, nel Lazio tutti i negozi chiusi alle 21: nuova ordinanza della Regione [aggiornamento delle 19:48] -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lazio

Lazio e Sardegna dovrebbero rimanere in zona gialla con l ... ECCO LA POSIZIONE DEL GOVERNO Oggi si registrano 37.242 nuovi casi di coronavirus su 238.077 tamponi, e 699 morti (per un totale di 48.569 ...La Sindaca di Rocca di Papa ha annunciato nella diretta Facebook di oggi due importanti novità per quanto riguarda la lotta al coronavirus. Di concerto con la rete dei medici di base sarà [...] ...