Coronavirus Lazio, 2.667 nuovi casi e 41 decessi. D’Amato: “Corsa del virus rallenta” (Di venerdì 20 novembre 2020) Coronavirus nel Lazio, i dati di oggi venerdì 20 novembre 2020. Nella giornata odierna si registrano 2.667 nuovi casi a fronte di quasi 27mila tamponi, resta sotto al 10% il rapporto tamponi/positivi. In calo i decessi, oggi sono 41. “Nel Lazio la corsa del virus rallenta è tra le grandi Regioni quella con valore RT più basso grazie alle tempestive misure adottate e al rigore nei comportamenti che deve necessariamente proseguire. Guai a cantare vittoria, il percorso è ancora lungo”, ha commentato l’Assessore Regionale alla Sanità Alessio D’Amato. Coronavirus Lazio, il bollettino dalle ASL Nella Asl Roma 1 sono 483 i casi nelle ultime 24h e si tratta di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 20 novembre 2020)nel, i dati di oggi venerdì 20 novembre 2020. Nella giornata odierna si registrano 2.667a fronte di quasi 27mila tamponi, resta sotto al 10% il rapporto tamponi/positivi. In calo i, oggi sono 41. “Nella corsa delrallenta è tra le grandi Regioni quella con valore RT più basso grazie alle tempestive misure adottate e al rigore nei comportamenti che deve necessariamente proseguire. Guai a cantare vittoria, il percorso è ancora lungo”, ha commentato l’Assessore Regionale alla Sanità Alessio, il bollettino dalle ASL Nella Asl Roma 1 sono 483 inelle ultime 24h e si tratta di ...

