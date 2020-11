Coronavirus | la testimonianza di Totti | “Febbre e polmonite | vi racconto”

Leggi su mediagol

(Di venerdì 20 novembre 2020) Ora mi sono ripreso e posso dirvi con un certo sollievo che ho avuto il Covid e non è stata una passeggiata.Così Francesco, ex capitano e numero dieci della Roma intervenuto tramite un post sui suoi canali social dopo essere definitivamente guarito dal. Circa due settimane fa la notizia della positività che ha sconvolto tutto il popolo giallorosso e non solo, con il Pupone che - a diciotto giorni di distanza - ha felicemente annunciato a tutti i suoi followers la bella notizia. Queste le sue parole: “Ciao a tutti! Come avete saputo - scrive tramite Instagram - in queste ultime settimane non sono stato bene. La diagnosi è stata un colpo al cuore, questi quindici giorni sono stati davvero lunghissimi. Il Covid si può battere, con le giuste precauzioni e indicazioni possiamo uscire tutti da qusta situazione". Roma, clausola particolare ...