Coronavirus | la Puglia resta in zona arancione

(Di venerdì 20 novembre 2020) Lain, almeno per ora. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un'ordinanza (in vigore da oggi) con la quale si rinnovano le misure relative a sei regioni, ...

Aggiornamento ore 11.30. Speranza: le misure restrittive funzionano. Le misure restrittive «sono l’unico vero strumento che ora abbiamo per abbassare il contagio e metterlo sotto controllo. È evidente ...Roberto Speranza, ministro della Salute, ha firmato una nuova ordinanza in vigore da oggi in merito alle zone rosse. Le nuove disposizioni sono valide fino al ...