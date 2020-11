Coronavirus in Toscana: 48 morti, oggi 20 novembre. E 2.207 contagi. Sfondata quota 90mila (Di venerdì 20 novembre 2020) Sono 48 i morti per coroavirus di oggi, 20 novembre, in Toscana. La consueta, e spaventosa, strage di anziani: 31 uomini e 17 donne con età media di 79 anni. E sono cresciuti, rispetto a ieri, i nuovi contagi: ben 2.207 (1.471 identificati in corso di tracciamento e 736 da attività di screening). L'età media dei casi odierni è di 49 anni Leggi su firenzepost (Di venerdì 20 novembre 2020) Sono 48 iper coroavirus di, 20, in. La consueta, e spaventosa, strage di anziani: 31 uomini e 17 donne con età media di 79 anni. E sono cresciuti, rispetto a ieri, i nuovi: ben 2.207 (1.471 identificati in corso di tracciamento e 736 da attività di screening). L'età media dei casi odierni è di 49 anni

