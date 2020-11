Coronavirus, in Svezia 7.240 contagi in 24 ore: mai così tanti (Di venerdì 20 novembre 2020) In Svezia sono stati registrati 7.240 nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore. E' il numero più alto di contagi giornalieri nel Paese scandinavo da inizio pandemia. Lo ha reso noto l'Agenzia per ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 20 novembre 2020) Insono stati registrati 7.240 nuovi casi dinelle ultime 24 ore. E' il numero più alto digiornalieri nel Paese scandinavo da inizio pandemia. Lo ha reso noto l'Agenzia per ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Svezia 7.240 contagi in 24 ore: mai così tanti #svezia - fattoquotidiano : Coronavirus, in Svezia aumentano i contagi: vietati raduni pubblici con più di 8 persone. Premier: “Andrà peggio” - marsion65 : RT @Antiogu60: Per i NEGAZIONISTI che prendono la Svezia a modello... Coronavirus, la Svezia costretta a fare dietrofont e a imporre il di… - clikservernet : Coronavirus, nuovo record di casi in Svezia. Francia, “superato il picco. Vediamo l’uscita dal tunnel”. Spagna: “En… - Noovyis : (Coronavirus, nuovo record di casi in Svezia. Francia, “superato il picco. Vediamo l’uscita dal tunnel”. Spagna: “E… -