Coronavirus, in Lombardia i nuovi contagi tornano sopra i 9mila. 175 decessi in 24 ore (Di venerdì 20 novembre 2020) Il bollettino del 20 novembre I nuovi casi di Covid-19 in Lombardia salgono ancora: sono +9.221 i positivi delle ultime 24 ore, ieri 7.453. In aumento anche il numero dei decessi, oggi +175, (+165 il 19 novembre, +182 due giorni fa). Per un totale di vittime che ha raggiunto quota 20.190. Sale il numero dei nuovi tamponi effettuati: +42.248 contro i 37.595 di ieri. Nelle ultime 24 ore si registrano +15 ricoveri in terapia intensiva per un totale che continua ad avvicinarsi a quota mille: 930. 150.407 gli isolamenti domiciliari, 8.304 i ricoverati con sintomi.

