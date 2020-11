**Coronavirus: in Lombardia 175 morti e 9.221 positivi, il 21,8% dei tamponi** (Di venerdì 20 novembre 2020) Milano, 20 nov. (Adnkronos) - In Lombardia ci sono stati 175 decessi per Covid19 nelle ultime 24 ore, che portano il totale dei morti da inizio pandemia a 20.190. I nuovi positivi sono 9.221, con un rapporto sui 42.248 tamponi processati pari al 21,8%. Sono gli ultimi dati della Regione. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Milano, 20 nov. (Adnkronos) - Inci sono stati 175 decessi per Covid19 nelle ultime 24 ore, che portano il totale deida inizio pandemia a 20.190. I nuovisono 9.221, con un rapporto sui 42.248 tamponi processati pari al 21,8%. Sono gli ultimi dati della Regione.

RegLombardia : #LNews Diminuisce il numero dei ricoverati negli ospedali lombardi (-32), i tamponi effettuati sono 37.595 e 7.45… - sole24ore : Coronavirus, tamponi privati con prezzi senza controllo in Lombardia. Costi fino a 160-200 euro… - RegLombardia : Massimo Boldi, da buon lombardo, ama la Lombardia come tutti noi. Per questo supporta #RegioneLombardia nel promuov… - RBoattini : RT @LucillaMasini: Massimo Boldi, scettico sulla pandemia, è protagonista dello spot della regione Lombardia sul Coronavirus. Finalmente ha… - Carmela_oltre : RT @AlekosPrete: Massimo Boldi aveva invocato il Signore contro 'i potenti che vogliono terrorizzare il mondo e tappare la bocca con masche… -